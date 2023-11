Poláci žasnou nad českými cenami. Nedivíme se, že ti chudáci nakupují u nás

„Věděl jsem, že v Česku to bude drahé, ale to, co jsem viděl v regálech obchodu předčilo má očekávání. Za některé produkty platí Češi skoro dvakrát tolik,“ popsal pro server Polák jménem Krzysztof z Vratislavi, na kterého novináři narazili v Náchodě. Právě tam se vydali nejdříve, načež vyrazili do polské Toruni a porovnali, kolik stojí nákup základních potravin.