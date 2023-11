Pavel napíná koalici s podpisem balíčku

„Lhůta uplyne v pátek,“ potvrdila Novinkám a Právu formálně vymezené datum Eva Hromádková z odboru hradní komunikace. Podle ní se ale do lhůty počítá ještě víkend. Na to, zda už se prezident rozhodl a jak se k zákonu staví, Hromádková neodpověděla.

Senát schválil balíček 8. listopadu, o den později dorazil na Hrad. Pokud by chtěl Pavel balíček vetovat, má na to lhůtu patnáct dní. K odmítnutí změn, které sníží příjmy domácností o desítky tisíc korun ročně, ho včera znovu vyzvala opozice a také odbory.

Marek by ale na rozdíl od zákonodárců nezvyšoval daně firmám. „Místo toho by bylo vhodnější použít nepřímé daně, například spotřební daň na víno,“ poznamenal.

V případě prezidentova veta by se balíček vrátil do Sněmovny. To ale nepředpokládá ani mluvčí premiéra Petra Fialy (ODS) Václav Smolka. „Nemáme žádné informace, které by naznačovaly, že pan prezident potřebný ozdravný balíček nepodepíše,“ řekl Novinkám a Právu.