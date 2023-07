OMV neomezí nákup plynu z Ruska

Rakouská energetická skupina OMV chce pokračovat v odebírání plynu z Ruska. Šéf skupiny Alfred Stern to řekl v rozhovoru pro britský deník The Financial Times. Podle Sterna chce OMV dodržet smlouvu z roku 2018 o nákupech plynu s ruským Gazpromem, která platí až do roku 2040. Dodal, že skupina se snaží dodavatele plynu diverzifikovat. Ruský plyn by do Rakouska přitom mohl přestat téct už příští rok, kdy vyprší smlouva mezi Ruskem a Ukrajinou o tranzitu plynu.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek „Dokud bude Gazprom dodávat…, tak my budeme odebírat toto množství (plynu),“ řekl Stern v rozhovoru pro Financial Times. Společnost tak podle něj neplánuje odstupovat od smlouvy s ruským energetickým gigantem, která platí až do roku 2040. Smlouva byla podepsána v roce 2018 Sternovým předchůdcem. Do Vidně kvůli podpisu tehdy přicestoval i ruský prezident Vladimir Putin. Podle Sterna se jedná o zcela standardní smlouvu. „Máme povinnost jako společnost zajistit, že využijeme tyto zdroje, dokud budou v souladu se zákonem,“ řekl Stern. Spotřeba plynu v Česku dále klesá, oznámil Síkela Ekonomika Stern britskému listu uvedl, že skupina se snaží diverzifikovat dodavatele plynu, aby nezávisela pouze na Rusech. Varoval ale před výrazným růstem cen v případě, kdy by došlo k vyřazení významného dodavatele plynu. Ruský plyn není zatížen západními sankcemi, podotýká k tomu Financial Times. Podle osmapadesátiletého Sterna je přijetí sankcí otázkou „politických rozhodnutí“. Plyn může přestat téct už v příštím roce OMV pokrývá přibližně 30 procent spotřeby plynu v Rakousku, většinový poddíl ve firmě vlastní tamější vláda. Na rozdíl od Německa či Česka Rakousko omezilo po ruské invazi na Ukrajinu v únoru loňského roku jen v malé míře své nákupy plynu z Ruska. Počíná si tak podobně jako Maďarsko. V zimě Vídeň posílala do Ruska i přes jednu miliardu eur (zhruba 24 miliard korun) měsíčně za nákup plynu, píší Financial Times. OMV dlouhodobě čelí kritice za to, že se svou závislost na ruském plynu nesnaží více omezovat, což připustila i rakouská ministryně energetiky Leonore Gewesslerová, když minulý měsíc uvedla, že Rakousko má v této oblasti nedostatky, a vyzvala rakouské energetické firmy, aby přišly s jasnějším plánem, jak dovoz ruského plynu omezit. To ale Stern odmítá. Poukázal na to, že jeho firma má kontrakty na odběr plynu z Norska či terminálů pro zkapalněný plyn v Nizozemsku. OMV také investuje několik miliard eur do těžby plynu v Černém moři u rumunského pobřeží. Dodávky ruského plynu do Rakouska by však mohly být přerušeny už v příštím roce, kdy končí smlouva o přepravě plynu mezi Ruskem a Ukrajinou, podotýká list Financial Times. Plynovod přes Ukrajinu je jednou ze dvou tras, kterými nadále ruský plyn do Evropy teče. Tím druhým je plynovod TurkStream, který využívají země na jihovýchodě Evropy. Podle údajů konzultační společnosti ICIS tvořily v květnu dodávky ruského plynu přes Ukrajinu zhruba polovinu rakouského dovozu plynu. Tok ruského plynu do EU přes Ukrajinu se může příští rok zastavit Ekonomika