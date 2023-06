Tok ruského plynu do EU přes Ukrajinu se může příští rok zastavit

Rusko by mohlo do konce příštího roku uzavřít jednu z posledních tepen, kterou proudí ruský plyn do Evropy. V příštím roce totiž vyprší smlouva Ukrajiny s Gazpromem o tranzitu plynu a šance, že se Kyjev a Moskva dohodnou na prodloužení pětileté tranzitní smlouvy podepsané v roce 2019, jsou malé. Řekl to v rozhovoru s listem Financial Times (FT) ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko.

Foto: Kacper Pempel, Reuters Ilustrační foto