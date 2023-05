Odepisované panelákové byty výrazně zlevnily

Podle zápisů v katastru nemovitostí se loni prodalo bezmála 52 900 bytů, z toho 23 800 byly jednotky v panelákách. Nejvíce se jich prodalo v Praze, a to 5900. Letos ceny proti loňskému vrcholu výrazně klesly, takže kdo má zajištěné financování, může si aktuálně sebevědomě říkat o slevu.

Panelákové byty rovněž bývají větší. Zatímco dvoupokojové jednotky v novostavbách jsou často v sestavě 2+kk, tedy plus kuchyňský kout, a mají rozlohu do 50 metrů čtverečních, dvoupokojové byty v paneláku zejména ze 70. let minulého století mají dispozici 2+1, kde je kuchyň dalším pokojem, a rozkládají se na ploše kolem 65 metrů čtverečních.