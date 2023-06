Noví šmejdi v akci: triky s předplacenými pohřby

„My to standardně děláme tak, že smlouvy posíláme klientům, až když přijdou na schůzku do kanceláře, jestli by vám to nevadilo,“ přesvědčuje mě sám majitel firmy. „Že bychom se potkali a smlouvu řešili společně. Můžete si dát kafe u nás v kanceláři,“ naléhá majitel.

„Ale pokud k vám přijdu, bude ještě možné vypovědět smlouvu bezplatně?“ dotírám. „Odstoupit od smlouvy samozřejmě můžete, jen je tam poplatek v procentech podle zákona. Kolik? To si nepamatuji, ale všechno je ve smlouvě. Abych pravdu řekl, nejsem advokát, ty smlouvy byly velmi nákladné, když mi napíšete dotaz, který máte, dám ho advokátovi a on vám odpoví,“ kroutí se majitel.

Podle něj menší podnikatelé se do této novinky leckdy vrhli po hlavě, aniž by si spočítali náklady. „Prodají pohřeb na zálohovou fakturu, vezmou čtyřicet tisíc, zapíšou to někam do Excelu a pak si za ty peníze koupí třeba počítač. A to nemluvím o úrocích: mají peníze v úschově a nic za to člověku nedávají,“ dodal Štěpánek.