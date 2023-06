Řidičák snadno a levně. Cítím se vinen, řekl obžalovaný majitel autoškoly

„Společenská škodlivost jejich jednání je obrovská, a to v tom směru, že se na silnice dostane řada lidí, kteří by na nich neměli co dělat. Řada lidí, kteří složili úspěšně zkoušku ve Varnsdorfu, se pokoušela dříve zkoušku složit opakovaně v jiných místech po celé České republice a jejich výsledky byly tristní. Mám za to, že ti lidé by neměli řídit motorová vozidla a že jsou potenciálně nebezpeční pro další účastníky silničního provozu,“ řekl státní zástupce Lukáš Otipka.