Norský plyn ucpává některé kotle

Ačkoliv to není ze zákona povinné, neměli by majitelé plynových kotlů a dalších spotřebičů podceňovat servisní prohlídky svých zařízení. A to ani těch novějších. Jak totiž upozornili experti, norský plyn a další alternativy vůči ruskému plynu ucpávají kotle s měděným vedením. Standardně montovaná ochranná sítka nepomáhají.

Foto: innogy Ilustrační foto

Článek „Norský plyn obsahuje vyšší procento sirovodíku, který se při spalování mění na síranové soli a ty pak ucpávají hořák a potrubí," upozornil Václav Petráš z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). „V měděném vedení dochází kvůli většímu podílu siřičitanů k oxidaci. Odlupují se šupinky. Vypadá to, jako byste do potrubí nastrouhali obyčejnou tužku. V Praze jsme se setkali se zaneseným kotlem již po třech týdnech provozu," potvrdil Právu šéf odborné firmy Inklemo Servis Pavel Charvát. Postižení zákazníci si podle něho musí vyčištění zaplatit ze svého. Oprava není předmětem záruky, neboť závada není zaviněna výrobcem. Podle Charváta se ucpávání kvůli jinému plynu objevilo už před půl rokem. „Registrujeme zatím jednotky případů. I výrobce, firma Bosch, nás ovšem na toto riziko z přechodu na jiný plyn už upozornil. U nových instalací přidáváme filtry navíc, protože klasickými sítky to projde," podotkl Charvát. Staré kotle podle něho nebývají zasaženy, jelikož v kovových vedeních k takové míře oxidace nedochází. To, že se vedení zanese, pozná spotřebitel tak, že zhasínají hořáky kotlů, plynové topení (vafky) se najednou chová nevyzpytatelně a konce plamenů na plynovém sporáku jsou červené, výkonnost je nižší. „Pokud zařízení nasává vzduch zvenku, hořák při překročení únosné míry zanesení solemi sirovodíku samovolně zhasne. A bez vyčištění a revize nejde znovu aktivovat. Skutečné riziko nastává při kombinaci měděných trubek a přísunu vzduchu z interiéru. Nebezpečné spotřebiče jsou zejména sporáky a karmy," zdůraznil Petráš. Podle ČKAIT však není nezbytné plošně kompletně měnit hořáky a už vůbec ne celé kotle, situaci je ovšem potřeba řešit například speciálním filtrem. Tento filtr stojí přibližně 1200 Kč, k čemuž je ale potřeba přičíst náklady za práci. Náhradní hořák by eventuálně stál 10 tisíc korun, přičemž práce spojená s jejich výměnou, čištěním a kontrolou vyjde zhruba na dalších 5000 Kč. Případná náhrada měděných trubek za nerezové by vyšla na další tisíce. Údaje o složení „Majitelé plynových spotřebičů by tento problém také neměli podceňovat a při revizi plynových spotřebičů by se techniků měli ptát, zda jejich zařízení je po revizi připraveno na bezpečné spalování plynu z Norska či jiných oblastí," dodal předseda ČKAIT Robert Špalek. Informaci o složení plynu i postup technického řešení by měli odběratelé (firmy i domácnosti) primárně obdržet od distributorů plynu. „Aktuálně ani specialisté nemají přesné informace, jaký plyn nebo směsi plynů a s jakými vlastnostmi proudí tuzemskými plynovody," poukázal energetický auditor Miroslav Machalec.