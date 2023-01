Německu už letošní zimu nedostatek plynu nehrozí, tvrdí tamní svaz

Ještě v listopadové analýze svaz nevylučoval nedostatek plynu, pokud by se Německo potýkalo s podobně chladnou zimou jako v roce 2010. Za takového scénáře by podle INES hrozilo už na konci ledna vyprázdnění zásobníků.

Podle aktuálního výhledu zásobování Německa plynem neohrozí ani mrazivé teploty v souběhu s dalšími rizikovými faktory, jako je možné celkové zastavení dodávek plynu z Ruska do Evropy od 15. ledna a omezený dovoz LNG do Evropy.

Pokud Německo zasáhnou silné a dlouhotrvající mrazy, tak by se zásobníky mohly ke konci března vyprázdnit na 20 procent. Na přelomu března a dubna ale INES počítá se zlomem, kdy Německo začne plyn opět ukládat. Zásobníky by pak mohlo zcela naplnit do konce srpna.

V takovém případě by do konce března hrozilo celkové vyprázdnění zásobníků, zásobování plynem by ale i tak bylo zajištěno. Následné plnění zásobníků by bylo pomalejší, ale už ke konci září by opět byly plné.