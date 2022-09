Německá vláda by mohla získat většinový podíl v Uniperu

Německá vláda by mohla získat většinový podíl ve společnosti Uniper, což je největší německý dovozce ruského plynu. Firma to ve středu uvedla v prohlášení jako jednu z možných cest další stabilizace společnosti, která se kvůli omezení dodávek ruského plynu a zdražení této energetické suroviny dostala do existenčních problémů. Zda spolková vláda navýší svůj nynější 30procentní podíl v Uniperu, ale ještě nebylo rozhodnuto.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Ilustrační foto

Článek Uniper, jehož mateřskou společností je finská firma Fortum, požádal v červenci německou vládu o pomoc. Společnost tehdy uvedla, že je třeba zastavit kumulaci ztrát a zajistit likviditu. Německá vláda následně oznámila, že ve společnosti Uniper převezme zhruba 30procentní podíl, aby zabránila jejímu úpadku. Podle Uniperu nyní firma, Fortum a vláda jednají o dlouhodobé stabilizaci a kvůli pokračujícím nejistotám zvažují i alternativní kroky včetně přímého kapitálového navýšení. „To by vedlo k výrazné většinové účasti spolkové vlády v Uniperu. Doposud nebylo přijato žádné rozhodnutí, které by vedlo nad rámec stabilizačního balíčku z července,“ uvedla společnost. Společnost Uniper v prvním pololetí prodělala 12,3 miliardy eur (zhruba 300 miliard Kč). Firmu tvrdě zasáhl pokles dodávek ruského plynu, který ji donutil k nákupům suroviny jinde a za mnohem vyšší ceny. Německá vláda kvůli tomu musela podniknout kroky k záchraně podniku a hodnota státní pomoci se již vyšplhala na 19 miliard eur (466 miliard Kč). Dovozce ruského plynu Uniper žádá o další čtyři miliardy eur Ekonomika Uniper podle informací agentury Reuters zvažuje, že bude u švédského arbitrážního soudu požadovat po ruské plynárenské společnosti Gazprom odškodné ve výši miliard eur za neoprávněné omezování dodávek. Situace s dodávkami ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko letos v únoru zahájilo vojenský útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Rusko omezování dodávek zdůvodňuje technickými problémy způsobenými sankcemi. Evropská unie ale tvrdí, že technické komplikace jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.