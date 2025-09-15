Náš milovaný obchod končí. Přibývá rafinovaných podvodů hrajících na city

Článek
„S těžkým srdcem oznamujeme, že po 17 letech bude náš milovaný obchod uzavřen,“ hlásí výprodej módního zboží internetový obchod Flint Praha. Z obrázku se usmívá údajná majitelka v historickém centru Prahy.
Podobně na Facebooku inzeruje také Liora Praha, údajně se stěhuje do nových prostor. Ale pospěšte si, slevy 70 procent končí dnes o půlnoci, apeluje nabídka.
Zmíněné obchody, stejně jako Vera Praha nebo Kateřina Praha, od tohoto týdne figurují na seznamu rizikových e-shopů České obchodní inspekce. Nakupovat na nich inspektoři nedoporučují. Označují je za „anonymní e-shopy“, protože obvykle uvádějí jako jediný kontakt e-mail a jejich provozovatelé sídlí v Nizozemsku nebo třeba Nigérii. Zákazníci si často stěžují na doručení nekvalitního nebo vůbec žádného zboží a nevracení peněz.
„Seznam rizikových e-shopů se letos v srpnu rozrostl o 23 nových záznamů, v červenci to bylo 36 subjektů, v červnu 32. Měsíčně jich přibyde několik desítek,“ řekl Novinkám mluvčí inspekce František Kotrba.
Jak poznat, že jde o podvod? „Klíčové je, že na stránkách obchodu chybí základní identifikační údaje. Sídlo a adresa provozovatele nebo identifikační číslo,“ popsal Kotrba, co může pomoci odhalit nebezpečný e-shop. Podezřelé je i to, když chybí telefonní kontakt a pro komunikaci se nabízí pouze online formulář či e-mail.
Gramatických chyb ubývá
Podezřelé obchody mají často atraktivní design a najdou se na nich i recenze. Obojí je pravděpodobně vytvořené pomocí umělé inteligence. Ukazují na to i drobné chyby v recenzích, kde jeden z uživatelů chválí například „krásný kombinéza“. Chyby jsou však stále méně časté, jak se AI učí.
„Problém falešných e-shopů je v posledních měsících mimořádně aktuální,“ potvrdil Novinkám advokát Ondřej Zelenka, který je předsedou Sdružení obrany spotřebitelů. „Provozovatelé využívají moderní technologie včetně umělé inteligence a cílené reklamy. Pro zákazníka je stále obtížnější odlišit důvěryhodný obchod od podvodu,“ popsal.
Kolik lidí naletí a pošle peníze falešným prodejcům, není známo. Jejich boom ale naznačuje, že trik se pořád vyplácí. Platí jednoduchá rada, nakupovat u prověřených e-shopů, ověřit si obchod podle adresy sídla, procházet recenze a neznámým obchodům neposílat peníze předem. Raději platit dobírkou. Pokud to obchod nenabízí, nakoupit jinde.
Ještě závažnější podvod, o kterém již Novinky informovaly, hlásil tento týden Svaz obchodu a cestovního ruchu. Podvodníci okopírovali design známých e-shopů jako Tescoma, Sportisimo nebo Super zoo a okradli tisíce lidí. Že nejde o pravé obchody, naznačovaly pouze podezřele vysoké slevy a webová adresa v horním řádku prohlížeče, která neodpovídala oficiálnímu názvu obchodu.
„Nová vlna podvodů patří mezi nejsofistikovanější, co jsme zatím viděli,“ uvedl prezident svazu obchodu Tomáš Prouza.
Velká část podvedených nakupovala přes mobilní telefon, kde je tato adresa uvedená malým písmem, a proto hůře čitelná. Webová doména byla podle svazu obchodu z Hong-Kongu, odkud se načítala i data falešných stránek. E-shopy, které podvodníci napodobovali, na incidenty společně se svazem upozornily Českou obchodní inspekci, Facebook i provozovatele doménového systému. Padla i trestní oznámení.
Facebook, kde se inzeráty na falešné obchody objevují, kritizovali zástupci svazu za to, že tyto reklamy stahuje nedostatečně rychle. „Zatím vidíme, že okrádání tisíců spotřebitelů zůstává bez adekvátní reakce Facebooku,“ komentoval situaci Luboš Rejchrt, jednatel firmy provozující e-shop Super zoo, tedy jednoho z obchodů, které podvodníci napodobili.
Svaz kritizoval pomalou reakci kontrolních orgánů. Zelenka ze sdružení spotřebitelů ale vysvětluje, proč správce české domény nemůže být rychlejší. „Sdružení CZ.NIC má omezené možnosti. Aby samo posoudilo, zda se doména využívá k trestné činnosti, ze zákona pravomoc nemá. Požaduje proto pokyn soudu nebo policie, což je z pohledu rychlosti problematické,“ upozornil.
Řešením je podle něj zpřesnit předpisy. Například zavést povinnost provozovatelů mít jasné identifikační údaje a reálnou doručovací adresu v Česku nebo jinde v Evropské unii. Správce domény by zase měl získat pravomoc pružněji reagovat na zjevné podvody. Ani to ale samo o sobě nestačí. Pokud jednu doménu správce zablokuje, podvodník použije jinou.