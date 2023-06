Na trhu s energiemi se stávají hitem měsíční fixace

Smlouvu s měsíční fixací na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou nabízí i jiní dodavatelé jako například Eneka, Elimon či bezDodavatele. Podle dat Operátora trhu měli tito dodavatelé k dubnu letošního roku každý kolem deseti tisíc odběratelů, v případě Tedom Energie to bylo skoro 15 tisíc. Jedná se tedy pouze o zlomek celkového podílu na českém trhu.

Mluvčí Innogy Martin Chalupský se zase odvolal na to, že firma dodržuje platnou legislativu a spotové ceny domácnostem bez průběhového měření nenabízí. „Naší prioritou je spolehlivost a bezpečnost dodávek. Produkty založené na spotových cenách se v minulých letech ukázaly jako rizikové. Dnešní legislativa ostatně spotové ceny pro běžné domácnosti zakazuje,“ řekl Novinkám.

V případě měsíční fixace se ale jedná o nalezenou „díru na trhu“, a nikoliv o pochybný produkt, který je na hraně zákona. Podle analytika poradenské společnosti ENA Jiřího Gavora měsíční fixace totiž zákon nijak neporušuje, v opačném případě by proti tomu už Energetický regulační úřad zasáhl.

„V podnikatelském prostředí platí zásada, že co není zakázáno, to je povoleno, zejména když jde o vyplnění mezery na trhu a vychází to vstříc reálnému vývoji a poptávce zákazníků,“ řekl Gavor Novinkám. Zároveň však podotkl: „Z hlediska etiky podnikání je ale vždy nutné dbát, aby klienti znali podstatu produktu a byli si vědomi, že měsíční ceny mohou nejen zlevňovat, ale i zdražovat.“