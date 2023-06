Lidé, kteří loni fixovali drahé energie, mají naději na lepší tarif

„Pokud zastropování cen opravdu skončí a pokud to situace dovolí, je možné, že tyto ­klienty oslovíme s novou nabídkou, jejíž podmínky se budou odvíjet od aktuální situace na trhu s energiemi,“ potvrdil Právu mluvčí E.ON Roman Šperňák.

Situací se zabývá i největší dodavatel energií ČEZ. „Loni na podzim byli lidé, kteří se například refixovali do dvou- nebo tříleté fixace. Je to nepříjemná situace a hledáme její řešení,“ sdělil mluvčí ČEZ Roman Gazdík s tím, že problém s fixací se týká sice jednotek procent zákazníků firmy, ale i tak jde o desetitisíce klientů.

Také mluvčí innogy Martin Chalupský Právu řekl, že firma chce záležitost řešit v příštích týdnech a měsících.

Vzhledem k tomu, že ceny energií loni vylétly na historická maxima, zastropovala vláda koncové ceny pro spotřebitele ve výši šesti korun za kilowatthodinu silové elektřiny a tří korun za kWh plynu včetně DPH. K tomu je ovšem potřeba připočíst regulovanou část, takže konečná platba za kWh je vyšší.

Nejméně desetitisíce lidí uzavřely smlouvy fixující ceny na další dva tři roky. Jde ale o ceníkové ceny, které jsou často i násobně vyšší než zastropované ceny, jež je teď chrání. Potíž je v tom, že v dalším roce už vláda se zastropováním nepočítá.

„Vývoj cen v tuto chvíli nedává důvod, proč s cenovými stropy za horizont tohoto roku pokračovat,“ prohlásil v ČT ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Bez stropu by tím lidem s fixací z loňska mohly ceny za kilowatthodinu vyskočit u elektřiny až na 11 Kč a u plynu z 3,24 na 4,80 Kč. To by při roční spotřebě 3000 kubíků znamenalo o 50 tisíc korun ročně navíc. K tomu letos ceny klesají a za kubík se při podepsání smlouvy v těchto dnech platí kolem 2,50 Kč za kWh. V porovnání s loňskou cenou tak je roční platba u spotřeby 3000 kubíků o 73 tisíc korun nižší.

Tomu, že se nakonec dodavatelé s klienty s nevýhodnými fixacemi dohodnou, věří i analytik společnosti ENA Jiří Gavor. „Doufám, že to bude něco za něco. Třeba kdyby nabídli zákazníkům nový dlouhodobý kontrakt s lepšími podmínkami. To je ten dobrý postup, který by se dal charakterizovat jako výhra pro obě strany,“ řekl Právu.

Dodal nicméně, že pokud by dodavatel tvrdě trval na tom, že smlouva je platná, tak bude v právu. V takovém případě by v úhrnu pro zákazníka mohla být výhodnější výpověď smlouvy i za cenu sankce.

„Říkám to nerad, ale odběratel se může podívat na sekci smluvní podmínky, kde je i penalizace za předčasné opuštění závazku, a propočítat si, jestli by pro něj nebylo finančně výhodnější odejít předčasně, zaplatit pokutu a najít si výrazně levnější produkt,“ připustil analytik.

Smluvní pokuty se u dodavatelů různí. Například u PRE to je u elektřiny 4500 korun a k tomu 200 Kč za každý měsíc do konce trvání smlouvy. U plynu PRE uplatňuje pokutu podle výše spotřeby. U vyšších spotřeb to je 5200 Kč a 200 Kč za každý měsíc do konce smlouvy. Centropol zase pokutuje předčasný odchod částkou 6000 Kč.

Pozor na úhradu ušlého zisku

„Obvykle bývá buď přímo ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách popsána možnost, jak lze smlouvu jednostranně vypovědět. Zaplacení smluvní pokuty se spotřebitel bohužel nejspíše nevyhne, ale v nastalé situaci by mohlo být finančně výhodnější zaplatit smluvní pokutu a zbavit se nevýhodné smlouvy,“ potvrdila Právu ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort ale upozornil, že pouze smluvní pokutou to končit nemusí. „Dodavatel se může dožadovat ušlého zisku. Potom záleží na tom, jak vysoký je očekávaný odběr a jak dlouho do konce smlouvy zbývá,“ řekl Právu.

Ušlý zisk za část očekávané spotřeby, kterou zákazník po odchodu od dodavatele nevyčerpá, se může podle regulátora pohybovat i v desítkách tisíc korun.

Kebort také doporučil dát si pozor na automatické prodloužení smluv na dobu určitou. Pokud má zákazník produkt s automatickým prodloužením, tak se při jeho nečinnosti smlouva sama obnoví a zafixuje na další období třeba i s nevýhodnou cenou. Tomu lze zamezit tak, že nejpozději do 20 dnů před automatickým prodloužením smlouvy má zákazník možnost prodloužení odmítnout.

„U některých dodavatelů jsou ceny i deset korun za kilowatthodinu elektřiny, a pokud si nedáte pozor, mohla by se vám za těchto nevýhodných podmínek zafixovat cena na tři roky,“ varoval.