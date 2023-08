Motorák RegioFox vyrazil na koleje. Měl by i počítat cestující

Zkušební provoz začíná se dvěma jednotkami řady 847. V dalších týdnech může být do zkušebního provozu uvedeno až šest souprav. Zkušební provoz s cestujícími probíhá na linkách S75 Rakovník – Beroun a S6 Beroun – Rudná u Prahy – Praha.

RegioFox má být postupně nasazen jako osobní či spěšný vlak například na tratích z Berouna do Rakovníka a Prahy, na Písecku, z Havlíčkova Brodu do Jihlavy, Telče, Slavonic či na sever do Chrudimi a Pardubic, a na mnoha neelektrifikovaných tratích Královéhradeckého kraje a také na Plzeňsku.