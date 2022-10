Vlastní sprcha i večeře v porcelánu. České dráhy ukázaly nové noční vlaky

Nové noční vlaky zamíří do několika evropských destinací – na Slovensko, do Maďarska, Polska, Rakouska, Německa nebo Švýcarska. „Ke spojům z Prahy do Budapešti, do Košic a Humenného, do Krakova a Varšavy nebo do Curychu přes Rakousko přidáváme od nového jízdního řádu noční spojení, které zajistí přímou dopravu přes noc z Čech a ze sousedního Saska na jihozápad Německa do oblasti Bádenska a do švýcarské Basileje a Curychu. S přestupy na další spoje lze dojet vlakem pohodlně do jakékoliv oblasti Švýcarska,“ představuje nový spoj Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah.