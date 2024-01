Michl: Inflace bude letos nízká

Rusnok připomněl, že při menším poklesu sazby DPH si obchodníci v minulosti v naprosté většině případů o tento pokles pouze navýšili svoji marži a na konečné ceně výrobku či služby se to neprojevilo. „A tento vývoj předpokládám rovněž od ledna 2024,“ dodal s tím, že naopak tam, kde dojde ke zvýšení DPH, respektive přeřazení zboží či služby do vyšší sazby, to prodejci promítnou do koncové ceny.