Maďarsko je proti zastropování cen ruského plynu

„Plán, který by zavedl cenový strop výhradně na ruský plyn proudící plynovody, je naprosto proti evropským a maďarským zájmům,“ řekl šéf maďarské diplomacie ve videu zveřejněném na Facebooku. „Pokud by toto omezení bylo uvaleno pouze na ruský plyn, vedlo by to okamžitému ukončení dodávek. Na to člověk nepotřebuje Nobelovu cenu, aby to pochopil,“ dodal.