Levné letenky shánějte raději včas

Podle ředitele portálu Letuška.cz jsou nejlevnější letenky zejména do destinací, kde si na trasách konkuruje několik dopravců. Zpravidla je to v rámci Evropy.

„Do Prahy přicházejí nové letecké společnosti s širokými sítěmi destinací. Došlo k rozšíření spojení například do New Yorku přes Island, nově se létá do Soulu a nyní i na Tchaj-wan s možnostmi přestupů dále. To vše má příznivý vliv na ceny letenek,“ komentoval Trejbal.