Letošní opravy Barrandovského mostu skončí do konce prázdnin, věří Hřib

Silničáři zahájili letošní opravy 15. května. Zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Celková oprava začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a potrvají vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

Objevují se komplikace

Rekonstrukce v druhé etapě podle Hřiba pokračuje podle předpokladů, i když se objevují neočekávané komplikace. „Ale věřím, že se nám podaří dodržet harmonogram tak, že skončíme do konce prázdnin,“ řekl Hřib.

Dosud nejzávažnějším problémem byl stav opěr barrandovské rampy, které jsou v horším stavu, než projekt předpokládal. „Povedlo se ale nastavit sanační práce tak, aby se vtěsnaly do hlavního harmonogramu, takže by to nemělo způsobit žádné zdržení,“ řekl Sinčák.

Dělníci nyní betonují vyrovnávací vrstvu, která zarovná povrch opravené části do stejné výšky se zbytkem mostu. Vrstvu dělají ze speciálního betonu, který poprvé vyzkoušeli při loňských opravách.

Silničáři také dělají novou izolaci pod římsami a osazují nový mostní závěr, který umožňuje tzv. dilataci, tedy roztahování mostu. „Dále probíhají práce uvnitř komory mostu, kde betonujeme deviátory, což jsou takové betonové bloky, které vymezují geometrii nových předpínacích kabelů, kterými most zesilujeme,“ řekl Ředina.

Na příjezdové rampě z Barrandova pak dělníci rovněž vybetonovali vyrovnávací vrstvu. „Momentálně je tam zaizolována část mostovky pod římsami a dělají se tam betonáže říms, plus injektáže předpínacích kabelů nosné konstrukce,“ řekl Ředina. Na rampě je nutné vyměnit ložiska mezi pilířem a nosnou konstrukcí, kterou proto museli dělníci nadzvednout. Ložiska nyní mění, což dělali i u hlavního mostu přes řeku.

Silničářům se podle Řediny podařilo zúročit zkušenosti z loňských oprav, zejména v případě nečekaných událostí, kdy bylo nutné dodělat zmíněnou vyrovnávací vrstvu. O této potřebě letos již věděli. „Přes zimu jsme se na to připravili. Práce tak mají letos určitě hladší průběh než loni,“ řekl Ředina.

Zpoždění nelze vyloučit

Zda se opravy, stejně jako loni zpozdí, nelze vyloučit. Aby se tak nestalo, byl podle Sinčáka zkrácen čas na vícepráce na čtvrtinu až třetinu původně plánovaného času. „Riziko, že se objeví něco nového, teoreticky existuje, ale věřím, že vědomosti o té konstrukci, které jsme nabyli, jsou natolik validní, že nás nějaká fatální záležitost nepřekvapí. Ve hře je pořád počasí, pokud bude pět dní v kuse pršet, projeví se to na harmonogramu,“ řekl.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.