Další část pražského okruhu se začne stavět příští rok

Podle něj Pražský okruh svým názvem může budit dojem, že se jedná o něco, co se týká pouze Prahy. „To je velký omyl. Není to dálnice jenom pro Prahu a pro střední Čechy, jak by se mohlo zdát. Je to klíčová komunikace pro celou republiku, pro všechny občany. Je to dluh, který musíme urychleně splatit,“ dodal Kupka.