Krizi v autoprůmyslu čelí firma výrobou retro vypínačů

První myšlenka na výrobu retro vypínačů napadla Rampla už před více než deseti lety, kdy koupil starý mlýn. Když chtěl nakoupit nové keramické vypínače, zjistil, že do velké usedlosti by za ně zaplatil tolik, že za stejně peníze raději nechal udělat novou střechu.

„Krátce po začátku pandemie jsem jel s kolegou do továrny VW do Bratislavy a on zmínil, že zrovna koupil chalupu a líbily by se mu tam retro vypínače. V tu chvíli se ten červík, který ve mně roky hlodal, dostal na povrch. Vrhli jsme se na vývoj tak, aby náš vypínač měl charakteristiku keramického kulatého vypínače či zásuvky, ale aby byl vyroben z velmi kvalitního a odolného moderního materiálu,“ popsal Právu Rampl.