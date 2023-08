Koruna k euru ještě oslabí, míní experti

„S ohledem na pokles inflace, váhavě oživující ekonomiku a koneckonců i blížící se sestup základních úrokových sazeb očekáváme postupné mírné oslabování koruny vůči euru k 24,50 za euro do konce letošního roku,“ sdělila hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

„Na první pohled paradoxně by ale koruna mohla mírně získávat vůči dolaru, který s největší pravděpodobností bude vůči euru ztrácet více než koruna. Toto je ale jen jeden z možných scénářů,“ dodala.

Dolar se nyní prodává za 22 korun a také podle některých dalších analytiků by mohl zlevnit k 21 korunám. Jiní nicméně tipují naopak spíše na posílení dolaru.

„Oslabení koruny mohou naopak uspíšit slabší čísla z evropské ekonomiky, a to především z německého průmyslu,“ doplnil.

„Přestože ČNB fakticky na devizovém trhu intervenovala naposledy loni v říjnu, i pouhý závazek s vysokými devizovými rezervami v zádech působil na korunu stabilizačně,“ komentoval Gec. Do konce roku očekává jen mírnější oslabení okolo 24,35 koruny za euro.

„Tlak na slabší korunu by mohlo vyvolat i další zvýšení úrokových sazeb ze strany největších světových centrálních bank jako americký Fed, Evropská centrální banka nebo britská či japonská centrální banka. To by vedlo k dalšímu snížení úrokového diferenciálu ve srovnání s tuzemským prostředím,“ upozornil Peterka.