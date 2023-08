Volný pád rublu pokračuje. Americký dolar překonal psychologickou hranici

Podle Alexeje Antonova, vedoucího investičního poradenství společnosti Alor Broker, „hraje proti ruské měně několik faktorů (…) Rublu by pomohlo snížení dovozu nebo nějaký výrazný krok měnového orgánu.“

Od začátku roku 2023 však ruská měna z hodnoty 60 rublů za dolar setrvale klesá a tentokrát nejde o žádný krátkodobý výkyv. Odborníci oslovení listem Financial Times mají co do důvodů poklesu jasno: podle nich jde o kombinaci prudce zvýšených výdajů státu, zejména za zbrojení, a poklesu příjmů z prodeje surovin, především ropy a zemního plynu. Ty od loňského léta podle údajů ruského ministerstva financí klesly o polovinu.