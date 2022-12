Konec EET zbavil krkonošské hoteliéry obav ze sankcí

„Pokutu potom zaplatil majitel provozovny, aniž měl šanci tomu předejít. Zaplať bůh, že EET, jež vzbuzovalo stálou nejistotu z postihu, padlo. Padnout by měla i řada dalších byrokratických opatření, jež berou lidem chuť podnikat,“ konstatovala spolumajitelka krkonošské Luční boudy Klára Sovová.

„Myslím, že státu může být vcelku jedno, jestli nějaký hospodský z deseti prodaných řízků přizná polovinu. Cílit by měl spíš na prostředí, kde se ztrácí miliony,“ apeluje Sovová.

„Zrušení EET, které nepomohlo ani neuškodilo, mi je stejně jako ostatním vcelku jedno. Tržby stejně přiznáme v plné výši, jinak to ani nejde,“ tvrdí majitel Hospody na Peci v Peci pod Sněžkou Daniel Eliáš.

„Podnikatelské prostředí to úplně nenarovnalo, nicméně to k tomu přispělo. Šlo o správnou cestu,“ míní spolumajitelka jednoho z největších hotelů ve Špindlerově Mlýně Soňa Cejnarová, která konec EET považuje za politicky motivovaný krok zpět.

„Opět si každý bude dělat co chce. Mnozí přejdou k výplatám personálu zaměstnávaného načerno, což ochuzuje stát o daně a odvody, domluvám s dodavateli o dodávkách tzv. bez papíru, na čemž stát opět prodělá. Naopak vydělat by mohli zákazníci, kteří by díky tomu mohli dostat lacinější zboží,“ předjímá Cejnarová z hotelu Aquapark.