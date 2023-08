Kde vypustil německý boeing v nouzi 110 tun paliva? Většinu nad Českem

Otterbeinová ve čtvrtek ČTK sdělila, že palivo letoun vypouštěl nad Českem i nad Německem. „Přesně to může říct jen pilot,“ uvedla mluvčí DFS. „Já mám informace o vypouštění mezi Drážďany a Brnem. Téměř vše bylo vypuštěno při návratu nad Českem a menší množství nad Saskem. Letadlo poté přistálo v Lipsku/Halle. Celkem to bylo 110 tun kerosinu,“ uvedla.

Mluvčí DFS se vyjádřila i k nejasnostem informací v médiích o tom, kde pilot palivo vypustil. „Bavíme se tady o komunikaci přes několik prostředníků. Pilot to řekl pracovníkům řízení letového provozu, kteří to nahlásili našim expertům a ti to zase poskytli mně. A já to zase říkám dále novinářům. Kde byl kerosin vypouštěn, ví jen pilot,“ řekla.