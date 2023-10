Karlovy Vary navzdory válce stále počítají s lety do Izraele

„Po posledním jednání s operátorem připravované linky máme informaci, že přípravy ohroženy nejsou,“ uvedl karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN). „Pokud by se z toho stávajícího konfliktu nestal nějaký globálnější konflikt na Blízkém východě a došlo by ke zklidnění situace, tak na příští jarní a letní letovou sezonu by měl být potvrzen pravidelný let do Tel Avivu,“ dodal hejtman.