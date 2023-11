Je důležité, aby to viděl celý svět, celá Evropa, říká odborář před cestou do Prahy

„Je potřeba demonstrovat. Kvůli vládě, kvůli zdražování, odchodu do důchodu,“ říká Radek, který na válcovně Třineckých železáren pracuje už téměř 30 let. Jemu osobně prý nejvíc vadí zdražování energie. „To je přece šílené pro všechny. Hlavně pro podniky to bude likvidující,“ upozorňuje.

Že musel stejně jako ostatní vstávat v pondělí dřív než na šichtu, mu nevadí. „Bylo to v pohodě,“ říká muž, jenž se do Prahy vybavil teplými rukavicemi, svačinkou a něčím teplým v termosce. „Je důležité, aby tam byla masa lidí, aby to celý svět viděl, celá Evropa,“ poznamenává.

Podle Marcela Pielesze, předsedy odborů OS KOVO v Třineckých železárnách, vyrazili z východní části republiky do Prahy na demonstraci dva autobusy. „Jeden jede z Jablunkova a po trase dobírá lidi, druhý z Třince a taktéž po trase dobírá lidi. A někde za Ostravou se spojí a pojedou společně na Prahu,“ popisuje krátce před jejich odjezdem na parkovišti u haly STARS.

Celkem z Třineckých železáren vyrazilo směr Praha v autobusech 115 lidí. „Někteří jedou ještě vlakem,“ podotýká odborář s tím, že slyšet ale budou i ti, co zůstali doma. „V podniku, ve stejnou hodinu, co bude demonstrace v Praze, omezíme výrobu a budou probíhat mítinky na provozech,“ nastiňuje, jak se železárny připojí k demonstraci.

Důvodů, proč tak učiní, je podle něj celá řada. „Je to dopad na zaměstnance, občany, rodiny, podniky, co se týče konsolidačního balíčku, poplatků obnovitelných zdrojů a věci s tím souvisejících,“ poukazuje Pielesz a upozorňuje, že vládní opatření ještě více ohrozí chod průmyslových podniků. „Situace v průmyslových podnicích Moravskoslezského kraje je špatná, kritická. Pro to děláme maximum, abychom nějakým způsobem zachránili průmysl nejen v kraji, ale v České republice i Evropě,“ doplňuje šéf odborů z třinecké huti.

„Už nám to jede“

Na demonstraci vyrážejí lidé také vlakem. Na přímý spoj do Prahy čekalo na vlakovém nádraží v Otrokovicích u Zlína v pondělí o půl osmé několik desítek cestujících. Kdo jede za prací, na výlet nebo demonstrovat, je většinou těžké určit. Pak se však k nádražní budově přiblíží muž se srolovanou českou vlajkou. „Už nám to jede,“ snaží se vtipně upozornit na nedostatek času.

„Jedu stávkovat hlavně z jednoho prostého důvodu. Vadí mi nespravedlivě upravené rozpočtové určení daní u krajů. Neodpovídá potřebám, které kraje skutečně mají. To je důvod, proč jsem se vypravil do Prahy stávkovat. Zlínský kraj by měl mít mnohem více peněz na opravy silnic třetích tříd, ale i na provoz škol, které zřizuje,“ vysvětlil redaktorovi Novinek starosta Lechotic na Kroměřížsku Petr Maňásek (Rozvoj obce Lechotice).

Podle něj se rozpočtové určení krajů dotýká i jeho obce. „Zatím u nás stále chybí peníze na generální opravu silnice třetí třídy, která je v majetku kraje,“ podotýká.

K pondělní stávce říká: „Dneska se určitě nic nezmění. Ale v osmdesátém devátém jsme také nejdřív mysleli, že se nic nezmění. A nakonec změna přišla. Díky tomu můžeme takto svobodně mluvit.“

Do Prahy se vydala i trojice učitelek ze Základní školy v Sazovicích na Zlínsku. „Chceme podpořit nepedagogické pracovníky ve školství. I kdyby došlo k malému zlomku změny, budeme za ni rádi,“ říká Novinkám ředitelka ZŠ Sazovice Šárka Vojáčková. „Doufáme, že změny nastanou,“ doplňuje asistentka pedagoga Helena Kojecká ze Sazovic.

Ředitelka ZŠ dodává, že sazovická škola je malotřídní. „U nás jsou jakékoliv škrty velice znát. A jsou někdy až téměř likvidační,“ podotkla Vojáčková.

Vládní škrty týkající se školství se dotknou i Lechotic, byť je v obci pouze mateřská škola. „Jde doslova o zákon padajícího lejna. Děti od nás míří do základních škol v jiných obcích a městech. A my zřizovatelům těchto škol na naše děti budeme při současných plánech na škrty o to více doplácet peníze z obecního rozpočtu. Bude tak chybět na jiné investice,“ vysvětlil starosta Lechotic před nástupem do Slováckého expresu.

Vzápětí se rychlík rozjíždí a vyráží k hlavnímu městu.