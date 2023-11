Geomet představil v Dubí projekt těžby lithia. Místním se nezamlouvá

Do sálu kulturního domu dorazilo vedle zastupitelů asi šest desítek obyvatel podkrušnohorského města. Většina z nich jako by podle svých slov byla již smířená s tím, že těžbě lithia už nelze zabránit, že je o ní rozhodnuto.

Aktéři setkání přišli podle svých slov hlavně proto, aby se dozvěděli, jaká opatření investor chystá, aby měla těžba co nejmenší dopad na jejich životy. Místním projekt vadí například proto, že přinese vyšší nároky na dopravu při výstavbě i při přepravě zaměstnanců. Upozorňují také na vodní zdroje, které může stavba poškodit, a na významné zásahy do přírody. „Máme málo informací, chtěli bychom jich více a aby byly konkrétnější,“ řekl Novinkám před začátkem schůze pan Štefan.

Během půldruhé hodiny trvající prezentace zástupci Geometu podrobně seznámili přítomné se způsobem těžby lithia a jeho následným zpracováním. Přiblížili průběh příprav i chystané další kroky vedoucí k realizaci. Několikrát přitom zopakovali, že celý projekt je koncipován tak, aby měl co nejmenší vliv na životní prostředí. Ředitel společnosti Martin Pohlodko připomněl, že lithium bude muset mít zelený certifikát, který zajistí, že bude ekologicky vytěženo. Bez certifikátu by ho podle něj nikdo neodebíral.

„Nic konkrétního jsme se nedozvěděli,“ zhodnotil pan Štefan prezentaci. To manželé Zdeňka a Jan Maškovi odcházeli spokojení. „Bydlíme přímo u hlavní silnice. Zajímalo nás, jak to bude s přepravou vytěženého materiálu. Dozvěděli jsme se, že se bude dbát na životní prostředí, a to je dobře,“ řekli Novinkám.

Těžba lithia by podle investora měla na Cínovci začít nejpozději v roce 2028. Dolovat se má ve velkých těžebních komorách v hloubce zhruba 150 až 300 metrů pod povrchem. Vyrubaná hornina se ještě v dole kvůli prachu a hluku semele do velikosti štěrku. Odtud by se lanovkou nebo pásovými dopravníky nad korunami stromů nebo v průseku lesa měla ruda dovážet do osm kilometrů vzdáleného Újezdečku, kde má být v průmyslové zóně v osadě Dukla vybudována fabrika na její zpracování. V sousedství rodinných domů. Jejich obyvatelé se bouří, s plánem investora se rozhodně smířit nehodlají.