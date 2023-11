Stavět někomu továrnu u plotu je totální hloupost, tvrdí starosta obce, kde se má těžit lithium

Tlačíme na těžební společnost, aby vybrala novou lokalitu pro zpracovatelský závod a zvolila jiný způsob dopravy. Nechceme tady otevřený pásový dopravník, ze kterého by materiál zejména při větrném počasí mohl padat dolů na zem. Navíc pod dopravníkem by mělo být vymezeno ochranné pásmo, aby tam lidé nemohli chodit. Takže část lesa, kterým má dopravník vést, by měla být pro veřejnost nepřístupná. To je nejen z ekologického hlediska naprosto nepřijatelné. Nesouhlasíme s tím, a nikdy souhlasit nebudeme.