G7 a EU chystají zákaz dovozu ruského plynu Jamalem

Informoval o tom list The Financial Times .

Dohoda, jež by znamenala první zablokování přepravy plynovody ze strany Západu od ruské invaze na Ukrajinu, má zamezit obnovení dodávek plynu do Polska a Německa. Tyto dodávky prostřednictvím plynovodu Jamal z rozhodnutí Ruska od loňska neproudí.

Zákaz by měl platit nejméně po dobu války na Ukrajině. Jeden z evropských účastníků jednání dodal, že by mohl přispět k větší důvěře investorů k investicím do terminálů na zkapalněný zemní plyn LNG v Evropě i USA, protože by jim alespoň částečně odpadly obavy, že by se Evropa mohla rychle vrátit k levnějšímu ruskému plynu.