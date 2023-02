EU je u vzácných kovů kriticky závislá na Číně. Nadějí je naleziště ve Švédsku

Bohužel EU je v tomto ohledu zcela závislá na Číně, odkud v roce 2021 dovezla přibližně až 98 procent vzácných zemin používaných v unii. To je obrovská závislost, jež s sebou přináší bezpečnostní riziko.

Naději na větší nezávislost EU na Číně přineslo v lednu Švédsko. Tamní město Kiruna ležící asi 200 kilometrů nad severním polárním kruhem je více než sto let proslulé dolováním železa, nyní tam však těžaři objevili mnohem vzácnější a co do velikosti velké ložisko, v němž se nachází asi milion tun různých kovů s nezvyklými názvy jako je prazeodym nebo neodym.