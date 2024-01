Česká ekonomika stále v recesi. V loňském 3. čtvrtletí klesla o 0,8 procenta

„Mezičtvrtletní pád o 0,6 procenta znamená, že jsme v recesi, navíc je číslo horší než původní odhady, a to se týká i meziročního pádu. Nic na tomto obrázku nezmění ani skutečnost, že se jedná o poměrně mírnou recesi. Přestože by bylo příjemnější o stejných číslech hovořit jako o kladných, ve výsledku se nejedná o tragédii a není třeba být dramatičtí,“ shrnul výsledky tuzemské ekonomiky analytik společnosti Citfin Tomáš Volf.

Reálná spotřeba na obyvatele meziročně klesla o 5,2 procenta. Statistici ale upozorňují, že pokud by do této bilance nebyli zahrnuti lidé, kterým byla udělena dočasná ochrana kvůli ozbrojenému konfliktu na Ukrajině, pak by reálná spotřeba na obyvatele klesla o 2,4 procenta. Mezičtvrtletně byla nižší o 0,3 procenta.