Drahé potraviny: Piráti a STAN viní antimonopolní úřad, opozice vládu

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek ale vidí za situací nedostatečnou činnost antimonopolního úřadu. „Regulační úřady v ČR bohužel až příliš často nedělají to, co si od nich zákonodárce sliboval, to asi vidí každý, kdo sleduje energetiku nebo veřejné zakázky. Stačí si vzpomenout na Bohemia Energy nebo to, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prakticky paralyzuje tendry,“ sdělil Novinkám.