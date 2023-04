DPH nemá být nástrojem sociální politiky, odmítl Stanjura její pokles u potravin

Kolovratník v interpelaci poukazoval mimo jiné na to, že mnoho Čechů jezdí na nákupy do zahraničí, zejména do Polska. Ceny tam byly podle něho nižší už v minulosti, rozdíl se prohloubil potom, co polská vláda snížila DPH u pohonných hmot z 23 na osm procent a zcela ji zrušila u mnoha základních potravin.