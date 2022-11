Jurečka navrhl zvýšit minimální mzdu o 1100 Kč

„Opakovaně jsem říkal zaměstnavatelům a odborům, že jsem připraven zrychlit proces zvyšování minimální mzdy. Ale musíme to udělat v okamžiku, kdy ji oddělíme od úrovní zaručené mzdy. Minimální mzda může růst daleko rychleji, zaručené mzdy v tento okamžik ne, protože by to firmy neutáhly a začaly by propouštět,“ poukázal nedávno v rozhovoru pro Právo Jurečka.