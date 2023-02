Do penze se bude odcházet později, zní z koalice

Ve vládní koalici sílí ochota zvyšovat postupně věk odchodu do důchodu nad zákonem stanovenou hranici 65 let. Jako o nezbytném opatření v horizontu zhruba deseti let o tom mluví i ministr práce a šéf lidovců Marian Jurečka. Ten by měl možná už příští měsíc představit očekávanou reformu penzí. Jedna z minis­terských variant počítá s budoucím prodlužováním důchodového věku až na 68 let.

Foto: Jan Handrejch, Právo Jednání Poslanecké sněmovny. Ilustrační foto