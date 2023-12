Číňané mají problémy se splácením. Na černé listině jich je rekordních 8,5 milionu

Počet těch, kdo meškají se splátkou hypotéky či podnikatelského úvěru, se v Číně od vypuknutí koronavirové pandemie v roce 2020 vyšplhal z 5,7 milionu na rekordních 8,54 milionu lidí, převážně ve věku od 18 do 59 let. Číslo odpovídá přibližně jednomu procentu dospělých Číňanů v produktivním věku.

Statistika tak dál ztěžuje snahu posílit spotřebitelskou důvěru v Číně, která je jakožto druhá největší ekonomika světa klíčovým zdrojem globální poptávky. Zároveň upozorňuje na to, že v zemi chybí zákony o osobních bankrotech, které by mohly zmírnit finanční a sociální dopad prudce rostoucího dluhu, píše FT .

Lidé s prodlením jsou podle čínských zákonů zařazeni na černou listinu, což jim znemožňuje řadu ekonomických aktivit, například nákupy letenek nebo placení prostřednictvím mobilních aplikací Alipay a WeChat Pay. To ovšem představuje další brzdu pro ekonomiku, kterou sužuje hned několik problémů zároveň: přes krizi na realitním trhu až po nízkou důvěru spotřebitelů.

Dodržování finančních závazků se nicméně v posledních letech stává pro Číňany náročnějším úkolem, neboť růst mezd se uprostřed ekonomické malátnosti země zastavil, nebo se dokonce dostal do záporných hodnot. Spotřebitelé tak mají větší problémy vyjít s penězi, a tak někteří z nich přirozeně přestali platit své účty.

„Zůstatek na kreditní kartě ve výši 28 tisíc jüanů (88 600 Kč) zaplatím, až budu mít práci,“ cituje FT Johna Wanga, kancelářského pracovníka ze Šanghaje, který se dostal do prodlení se splácením poté, co byl v květnu propuštěn. „Nevím, kdy se to stane,“ dodal.