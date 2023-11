Čína bojuje s deflací

Domácí poptávku se Číně letos nedaří nastartovat, domácnosti nadále šetří. Výsledkem je tak říjnový návrat k mírné deflaci. To v kombinaci s dlouhodobým poklesem cen průmyslových výrobců vyvolává pochybnosti o hospodářském oživení čínské ekonomiky, byť podle posledních údajů o růstu hrubého domácího produktu to vypadá na splnění vytyčeného cíle v podobě ročního růstu o pět procent.

Spotřebitelské ceny sklouzly do deflace v červenci, v srpnu se vrátily do kladných hodnot, v září však stagnovaly a v říjnu se znovu propadly. „Problémy s deflací jsou dobře vidět zejména na meziměsíční statistice. V meziměsíčním vyjádření v posledních 12 měsících ceny rostly pouze čtyřikrát,“ podotkl analytik společnosti Citfin Tomáš Volf.

Ačkoliv se snižování cen může na první pohled zdát jako dobrý výsledek, tak opak je pravdou. „Deflace je problém, protože obchodníci, distributoři a výrobci dostanou za své zboží méně peněz. Náklady jim však zpravidla rostou či v nejlepším stagnují. Dočasně si pomohou tak, že si krátí zisky, ale to nejde dělat do nekonečna. Následuje omezování nákladů, následně výroby, mezd, zaměstnanců, a pokud deflace trvá dlouho a je hluboká, pak to nevyhnutelně vede ke zavírání podniků,“ vysvětlil Volf.