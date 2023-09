Čepro začalo u Litoměřic stavět nádrže na benzín a naftu

„Jedná se o výstavbu šesti desetimilionových nádrží, které by měly mimo zvýšení strategických zásob pohonných hmot České republiky i zvýšit vstupní kapacitu do systému Čepra. Hněvice jsou propojeny s oběma rafinériemi, s Kralupy nad Vltavou i Litvínovem, a zároveň je tady nejdelší vlečka, přes tři kilometry železničních kolejí. Je to náš největší vstup pro železniční dodávky pohonných hmot ze západní Evropy,“ řekl při zahájení stavby generální ředitel Čepra Jan Duspěva.