Celosvětová poptávka po ropě vzroste do roku 2045 bezmála o 14 procent, odhaduje OPEC

OPEC předpokládá, že světová poptávka po ropě do roku 2045 dosáhne 116 milionů barelů ropy denně, což je zhruba o šest milionů barelů denně více, než se očekávalo v loňské zprávě. V porovnání s letošní poptávkou je to nárůst o necelých 14 procent. Růst poptávky se očekává zejména v Číně, Indii a dalších asijských státech, dále v Africe a na Blízkém východě.

OPEC rovněž zvýšil svůj výhled poptávky ve střednědobém horizontu do roku 2028. Odůvodnil to silnou poptávkou v letošním roce navzdory ekonomickým překážkám, jako je zvyšování úrokových sazeb. Světová poptávka v roce 2028 dosáhne 110,2 milionu barelů denně oproti 102 milionům barelů denně v letošním roce, uvedla organizace.

„Výzvy k zastavení investic do nových ropných projektů jsou chybné a mohly by vést k energetickému a ekonomickému chaosu,“ uvedl generální tajemník organizace Haísám Ghais. Potřebné investice do ropného sektoru do roku 2045 odhadl na 14 bilionů dolarů, zatímco loni to bylo 12,1 bilionu dolarů.