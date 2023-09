ANO chce ve snížené sazbě kojeneckou vodu, dětské pleny a čepované pivo

Schillerová se svými stranickými kolegy podala dva pozměňovací návrhy týkající se změn v dani z přidané hodnoty (DPH). V prvním návrhu zařazuje kojeneckou vodu a dětské pleny do snížené 12procentní sazby.

„Nechápeme, proč to vláda mladým rodinám dělá. Proč kojeneckou vodu dává do základní 21procentní sazby a proč tam dává pleny? To jsou přece věci, které nemůžete vynechat. Rodina, která má malé dítě, se bez nich nemůže obejít a my ji takto vytrestáme,“ řekla Novinkám.

Ve středu vynechání minerálek či kojenecké vody ze snížené sazby DPH hájil poslanec vládní ODS Jiří Havránek, který je zpravodajem celého konsolidačního balíčku.

Lidovci otáčejí, koalice připouští zdanění tichého vína

„Já jsem se sešel s mnohými zástupci celého sektoru nápojů a od mnohých zaznívá: ‚Hlavně nám to nějak nedělte v rámci segmentu. Byli bychom raději, kdyby to bylo ve snížené sazbě, ale jsme schopni žít s tím, že to bude v té základní.‘ Já osobně tedy nejsem příznivcem toho dělení a přicházením s dalšími výjimkami,“ sdělil Novinkám.

Není to však jediný důvod, proč vláda nechce vody přesunout do snížené sazby.

„Už v tuto chvílí, co se týče výběru DPH, jsme minus sedm miliard. Takže kdybychom přesunuli i nápoje, tak bude minus ještě větší a pak se potkáváte zase se základní premisou, že se bavíme o konsolidačním balíčku, kde je cílem konsolidovat veřejné finance,“ dodal Havránek.

Pozměňující návrh, který by zařadil minerálky či kojeneckou vodu do nižší sazby, podal už v srpnu poslanec hnutí STAN Jan Kuchař. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to ale odmítl s tím, že by to nabouralo přijetí dohodnutých úprav.

Stejný návrh prosazovali na vládním jednání 23. srpna například i Piráti, leč neúspěšně. Na každé změně v balíčku se totiž musí domluvit všech pět stran koalice.

Cukrovinky ano, minerálky ne. Nelogické, tvrdí svaz

Proti 21procentní DPH na minerální či kojeneckou vodu se už dříve vyjádřil také Svaz minerálních vod. Ten vládní rozhodnutí nezařadit tyto položky do nižší 12procentní sazby označil za nelogické, protože tím nevysílá podporu pro vedení zdravého životního stylu.

„Vláda přes veškerou nelogičnost hodlá na jedné straně zvýšit koncovou cenu potravin s prokazatelně blahodárnými účinky na lidský organismus, na straně druhé chce snížit koncovou cenu u všech ostatních potravin včetně pochutin a cukrovinek, u kterých odborníci volají po omezení jejich konzumace,“ uvedla předsedkyně svazu Jana Ježková.

„Rodí se tak znevýhodnění občanů, kteří se snaží pečovat o své zdraví, a současně zkomplikování prevence zdravotních problémů,“ dodala.

Rebel ze STAN chtěl na balené neslazené vody nižší sazbu DPH, Stanjura to odmítl

Druhý návrh hnutí ANO spojený se změnou v DPH se váže ke gastronomii, což je obor, který byl podle Schillerové během covidové a energetické krize silně postižen.

Schillerová proto navrhuje, aby nealkoholické nápoje a čepované pivo byly rovněž přesunuty z 21procentní sazby do 12procentní, jelikož jsou součástí stravovací služby.

„Přijdete do hospody, kde si dáte vepřo, knedlo, zelo, k tomu pivo nebo limonádu, a to jídlo bude ve 12procentní sazbě a pivo bude v té základní. To je pro gastronomii další rána, protože to budou muset promítnout do cen a v důsledku toho jim ubude hostů. Přitom celá řada venkovských restaurací je založena právě na tom pivu,“ dodala.

Ve Sněmovně projednávaná změna zákonů, díky kterým se má v roce 2024 ušetřit ve státním rozpočtu zhruba 98 miliard a další rok 150 miliard korun, mimo jiné zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent, slučuje na 12 procent nynější snížené sazby DPH deset a 15 procent a mění v sazbách rozložení některých položek.

Zavádí také odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců, ruší některé daňové výjimky a zvyšuje daň z nemovitosti. Součástí je i úprava spotřebních daní, daně z hazardu nebo snížení státní podpory stavebního spoření.