Rebel ze STAN chtěl na balené neslazené vody nižší sazbu DPH, Stanjura to odmítl

I proto to ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ve středu na jednání rozpočtového výboru ve Sněmovně odmítl s tím, že by to „nabouralo přijetí dohodnutých úprav“.

„Dovolil jsem si nahrát pozměňující návrhy. Beru je jako technické, a to s veškerým respektem a shodou koalice nad konsolidačním balíčkem,“ oznámil ve středu na jednání rozpočtového výboru ve Sněmovně Kuchař.

Chce, aby v konsolidačním balíčku vláda nakonec přesunula balené neslazené vody do nižší sazby DPH, tedy do 12procentní. Podle současného plánu totiž mají být od ledna ve 21procentní sazbě DPH, pokud balíček projde.

Stanjura chce změny v podpoře obnovitelných zdrojů energie

Podle Kuchaře by to vedlo k jejich zdražení. Upozornil navíc, že je špatně, když čisté pramenité vody budou ve stejné sazbě DPH, jako například energetické nápoje.

„Považoval bych to za záležitost více společenskou než ekonomickou, protože i ekonomický přínos do rozpočtu není nikterak významný. Ale myslím, že je to významný signál do společnosti a je to i do budoucna úspora v rámci zdravotnictví,“ zdůraznil na jednání výboru.

Stanjura to odmítl

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to odmítl. Podle něj by to nabouralo přijetí dohodnutých úprav.

Vládní návrh má sjednotit sazbu DPH na 21 procentech pro všechny nápoje s výjimkou mléka, jeho rostlinných náhražek a kohoutkové pitné vody. Jakákoli další výjimka je podle ministra v rozporu s cílem předlohy.

Rozšíření snížené sazby na balenou neochucenou vodu by podle ministerstva financí znamenalo výpadek příjmů veřejných rozpočtů v řádech stovek milionů korun.

Kuchař chtěl nižší sazbu DPH také alespoň pro balené neochucené vody, které je možné prodávat ve školách a školských zařízeních. Podle ministerstva financí by se tato zúžená skupina nápojů musela aplikovat i mimo školu a školská zařízení.

„Není možné mít jeden totožný výrobek zatížen různou sazbou daně podle toho, zda je prodáván jako zboží ve škole či v kamenném obchodu,“ vysvětlil resort.

„Naprostá shoda“

Konsolidační balíček prošel ve Sněmovně v červenci prvním čtením. Následně pětikoalice oznámila, že k němu společně připraví jeden velký pozměňující návrh. Jeho podobu představily špičky vládních stran minulý týden.

Obsahuje například to, že noviny budou nakonec také ve snížené 12procentní sazbě DPH, stejně jako časopisy. Koalice chce také nakonec zachovat daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů s omezením do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období.

Zástupci koaličních stran tvrdili, že na velkém pozměňovacím návrhu mají „naprostou shodu“ a že nikdo z jejich členů žádný další „pozměňovák“ nechystá.

Konsolidační balíček bude Sněmovna řešit ve druhém čtení příští týden. Podle vlády má zlepšit stav veřejných financí. Změny mají přinést státu v příštím roce navíc 35,2 miliardy korun.

V roce 2025, až začne platit zvýšená sazba daně z příjmů firem, mají příjmy státu stoupnout o 37,1 miliardy korun. Úpravy, na nichž se v uplynulých dnech dohodla vládní koalice, na tom nic měnit nemají.