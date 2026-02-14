Hasiči v Praze dostali novou techniku za 200 milionů

Článek
„Nestojí tu jen technika, ale i výsledek velmi konkrétní spolupráce města a hasičů. Investice přes 200 milionů korun není malá částka, ale bezpečí Prahy za ni rozhodně stojí,“ poznamenal u nové cisterny primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
Pražští hasiči zatím převzali část nových vozidel, která v následujících měsících doplní další modernizační balík za zmíněnou celkovou sumu. Do výjezdů míří nová cisternová automobilová stříkačka, automobilový žebřík, dvojice speciálních vozů na hašení oxidem uhličitým (CO₂) a přívěsná elektrocentrála. Sedm dalších cisteren je ve výrobě a hotové mají být do konce prvního pololetí.
Šéf pražských hasičů Luděk Prudil připomíná, že zásahy v metropoli nejsou žádná idylka. „Komplikovaná dopravní situace vyžaduje, aby vozidla hasičů byla ve vynikajícím stavu. Právě nákupy nových vozidel nám umožňují plnit naše náročné úkoly,“ uvedl při jejich představení.
Hasiči se podle něj často potýkají s neprůjezdnými ulicemi i složitou zástavbou, kde se k místu události dostávají jen obtížně. Nová technika podle Prudila pomůže nejen profesionálům, ale i dobrovolným jednotkám – těm pražští hasiči předají současné cisterny, které u nich nahradí nové stroje. „Každá technika navíc se v Praze počítá,“ dodal Prudil.