Zemanovi vyndali žaludeční sondu

„Před dvěma dny mně vyndali žaludeční sondu. A proto jsem usměvavý, v radostné náladě a spokojený se životem. Neboť víte, co to bylo mít rok v břiše žaludeční sondu? Přátelé říkají, že ta sonda mně zachránila život. Je to možná pravda, ale přece jenom to její nošení bylo poněkud obtížené,“ řekl s tím, že je to pro něj nejkrásnější vánoční dárek.