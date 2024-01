Žebříček nemocnic? Stát zveřejní data o péči

To se má změnit. Jako první by se mohli lidé podívat na porovnání komplexních onkologických center.

„Data o nich budou dostupná v první polovině roku – jak se liší jejich úspěšnost, nákladovost, výsledky pacientů. Zveřejníme, jak jezdí nemocní po republice a ze kterého centra odjíždějí do jiných krajů, protože se tam nechtějí léčit,“ předeslal na prosincové konferenci Zdravotnického deníku ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Vadilo mu, že centra fungují rozdílně. Přístup indikačních komisí se liší, a když pacienti neuspějí s žádanou léčbou v jednom centru, zkoušejí to v dalších, dokud neuspějí.

„Myslím si, že je to oprávněný strach. Co když budu mít jako lékař na svém oddělení víc objektivně komplikovaných případů? Znamená to, že jsem méně kvalitní než někdo, kdo má kliku a má pacienty s menším počtem komplikací? Stoupali bychom si na dost tenký led,“ namítl pro Právo ředitel VZP Zdeněk Kabátek.