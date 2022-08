Dušek: Podzimní vlna covidu může přijít o něco později než loni

Máme letní vlnu covidu za sebou?

Ano, zesílené šíření nákazy, které začalo v červenci, už několik týdnů klesá. Pokles je to spíše pozvolný, dokonce se i dočasně zastavuje nebo mírně osciluje nahoru. Kvůli vysoké nakažlivosti nových variant dobrzdíme do konce srpna na poměrně vysokých hodnotách.

Bavíme se asi o 3500 nově potvrzených případů v pracovní dny, což jsou počty, které vidíme hlavně z indikovaných testů. Kdybychom testovali plošně, tak by bylo zachyceno nakažených mnohem víc. Byli by to ale lidé asymptomatičtí, u kterých nemá nemoc zdravotní dopad.

Že dojde na podzim k eskalaci v šíření nákazy, je bez diskuse

Virus tady stále zůstává, nejde o žádné „vlny“, které se přiřítí a pak zase zmizí. Šíření infekce v etapách zesiluje, typicky na podzim a v zimě. Tentokrát to nastalo i v létě, což je novum způsobené velmi vysokou nakažlivostí variant omikronu a jejich schopností prolamovat imunitní ochranu.

Říkáte, že teď ještě nějaký čas budeme vidět vysoká čísla. Z čeho vychází předpoklad, že by měl přijít další výrazný růst nakažených až v listopadu?

To jsem zaslechl jen z médií. To, že dojde na podzim k eskalaci v šíření nákazy, je bez diskuse. Nikdo teď ale neví, kdy to nastane a jak rychle. V mezinárodních predikcích jsem četl hypotézu, že pokud tu zůstane varianta viru, která se šířila v létě, a nepřijde nějaká nová, tak je možné, že infekci prodělalo tak velké množství lidí a že by se mohl další vzestup epidemie na podzim oddálit.

Záleží to ale na mnoha faktorech. Musela by tady zůstat stejná varianta viru jako v létě, záležet bude na počasí v průběhu září, které do značné míry určí, jak budou lidé trávit čas a kolik budou mít rizikových kontaktů ve vnitřních prostorách. Roli bude hrát i to, jak rychle se podaří zranitelnou část populace imunizovat očkováním.

Loni začala epidemie výrazně sílit už v polovině října, vrchol byl v prosinci a hned v lednu přišel další růst.

To byl ale výjimečný případ. V lednu tady byla jiná varianta viru se zásadně jinými parametry. Loni na podzim převažovala delta. V polovině prosince se začala šířit varianta omikron, která byla už v polovině ledna dominantní. Byl tam dramatický skok v nakažlivosti, který to celé zvedl opět nahoru.

Počítáte v modelech i s výraznějším šířením chřipky?

Je nepochybné, že pokud si covid nevynutí zavedení nějakých masivních plošných opatření, tak se samozřejmě budou šířit i viry chřipky. Je otázka, jak silně.

Předpokládejme, že by měla mít přirozený průběh a kulminovat někdy v zimních měsících, spíše později. Nejsem ale odborník na chřipku. Imunizace populace je navíc za poslední roky významně posunuta, takže může být vývoj na podzim i atypický.

Na JIP teď leží s covidem kolem 60 pacientů, počty se snižují jen pomalu. Jaký typ nakažených se momentálně objevuje v nemocnicích?

Na rozdíl od předchozích etap šíření a eskalovaného dopadu na nemocnice se teď posunulo věkové spektrum pacientů. Jsou v průměru až o deset let starší. Jde o velmi seniorní pacienty, často s mnoha dalšími přidruženými chorobami. Pohybujeme se ale v nízkých číslech. Když vydělíte počet pacientů na JIP čtrnácti kraji, tak vidíte, že jde o několik málo pacientů na region a netlačí to na nemocniční péči. Tak to bylo celé léto a trvá dál.

Jsou teď mezi hospitalizovanými častěji lidé, kterým vyprchala ochrana po očkování? Zejména rizikovým se nyní doporučuje přeočkování druhou posilující dávkou.

Proto jsem říkal, že bude na podzim rozhodující, jak se podaří hlavně zranitelnou část populace proočkovat. Nezmiňuji to jen proto, že ji očkování chrání nejvíc, ale také proto, že jsme ji očkovali jako první. Řada lidí dostala první posilující dávku už na konci roku 2021. To jsou dlouhé měsíce od posledního očkování a ochranný efekt zejména proti nákaze vyprchává, což je z čísel zřejmé. Přesto se ale poměrně silně drží ochranný efekt proti vážnému průběhu. To je bez diskuse. Reportují to všechny státy.

Je potřeba se na to dívat z pohledu celé populace. Do nemocnic proudí především lidé seniorního věku a ti jsou z 90 procent proočkovaní, takže ačkoliv se v absolutních číslech může zdát, že jsou častěji hospitalizovaní lidé s očkováním, tak jejich skutečný podíl ve vztahu k populaci je mnohem nižší, než je tomu v případě neočkovaných.

Směřujeme k tomu, že bude covid brán jako běžné respirační onemocnění. Do kdy chcete jako ÚZIS zveřejňovat podrobné reporty a data o šíření covidu?

To záleží na správci systému, který je zodpovědný za kontrolu epidemie, což je útvar paní hlavní hygieničky. Celý ten intenzivní režim sledování, včetně denních zpráv z nemocnic, musíme udržet po celé další respirační období, tedy minimálně do konce letošního roku.