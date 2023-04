Zavěšené sloupy připomínají upálené osadníky z Ploštiny

Na poslední chvíli zmizeli osadníci do hor, hlavně ženy a děti, mnoho času neměli. Partyzáni je včas nevarovali, i když o příjezdu jednotek do blízkých obcí věděli. Někteří muži se ještě vrátili pro další majetek. Mnozí se ale dostali do spárů nacistů.

Osadníci zůstali bez pomoci partyzánské jednotky, která podle některých pramenů sledovala řádění německých vojsk zpovzdálí. Přeživším lidem schovaným v horách se následně do konce života vryl do paměti hrůzný štěkot německých ovčáků.

Mezi nimi i čtyři sourozenci Zichovi, Jaroslav, Josef, Vít a Alena. Němci jim zabili dědečka, pradědečka a další jejich rodinu. „Přežila jen babička Anděla a její děti. Mezi nimi i náš otec Jan, který se narodil v roce 1939. On ani babička se však o té tragédii nechtěli nikdy moc bavit. Respektovali jsme to a věděli, jaká bolest v nich je a co musejí skousnout při každoročních estrádách, které se tady za komunistů na Ploštině při pietních vzpomínkách připomínajících spíš poutě děly. Neúčastnili se jich. Jen to všechno sledovali z okna svého domu na Ploštině,“ uvedl Josef Zicha z Vysokého Pole, které sousedí s osadou Ploština.