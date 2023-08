Západ Česka zasáhnou v neděli bouřky, úmorné vedro ale vydrží

V Česku bude od neděle do úterý až 34 stupňů Celsia a na jihu a východě Moravy vydrží tropická vedra zřejmě až do soboty. V neděli odpoledne a večer budou také na západě a severozápadě Česka silné bouřky. Oznámil to ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Před vysokými teplotami varovali meteorologové již dříve, nyní výstrahu rozšířili na celé Česko.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou zemi pro neděli, v pondělí pak pro téměř celé Česko vyjma nejsevernějších oblastí Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje. V úterý se potom výstraha rozšiřuje opět na celou republiku. Podle týdenní předpovědi ČHMÚ bude v neděli 30 až 34 stupňů a v pondělí a úterý 29 až 34 stupňů. "Vlivem přílivu teplého vzduchu budou od neděle do úterý 22. srpna překračovat nejvyšší teploty hranici 31 stupňů Celsia, a to v polohách do 600 metrů (nadmořské výšky). Výjimku bude tvořit v pondělí 21. srpna sever Čech, kde zůstanou teploty pod hranicí 31 stupňů, naopak na jižní Moravě vyšplhají přes 34 stupňů," sdělili meteorologové. „Očekáváme, že na jihu a jihovýchodě Moravy budou nejvyšší teploty vystupovat přes 31 stupňů Celsia až do konce pracovního týdne," doplnili pracovníci ČHMÚ. Výstraha před vedry tak platí pro část Jihomoravského a Zlínského kraje až do soboty 26. srpna. Podle týdenní předpovědi budou teploty v Česku ve středu dosahovat až 33 stupňů, ve čtvrtek až 32 stupňů a v pátek až 31 stupňů. Neděle navíc přinese v části země silné bouřky. Podle výstrahy se mohou objevit od 14:00 do 20:00 v celém Karlovarském a Ústeckém kraji, na severozápadě Středočeského kraje, na západě Libereckého kraje a také na severu Plzeňského kraje. „Bouřky budou doprovázené primárně nárazy větru (o rychlosti) kolem 70 kilometrů za hodinu, případně i intenzivními srážkami s úhrny kolem 30 milimetrů a menšími kroupami. Bouřky se mohou objevit i mimo území výstrahy, pravděpodobnost je ale malá," oznámili meteorologové.