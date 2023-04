Zakázané billboardy nezmizely. Poslanci na ně zvažují nový bič

Billboardy blízko silnic jsou zákonem zakázané od roku 2017. Od té doby jich sice ubylo, ale zdaleka nezmizely úplně.

„Nelegální reklamu u silnic vnímáme jako problém. Víme bohužel řádově o stovkách, možná tisících případů, kdy provozovatelé umisťují reklamní nosiče na obecní pozemky protiprávně, tedy bez patřičného povolení, bez nájemních smluv, a tudíž i nájmu,“ potvrdila Právu mluvčí Svazu měst a obcí ČR Alexandra Kocková.

„Specifickým problémem jsou pak billboardy u silnic v ochranném pásmu, které jsou také bezpečnostním rizikem,“ dodala Kocková.

Nelegální billboard, který se už déle než rok nedaří odstranit, je například před nádražím v pražské Libni. Další reklamní poutače se nedávno objevily vedle silnice u Jesenice nebo Písku. Příkladů je více, lidé je sdílejí i na Facebooku a webu nechceme-billboardy.cz.

Billboardy jsou zakázané do 250 metrů u dálnic, do 50 metrů u silnic první třídy a u silnic druhé a třetí třídy do 15 metrů od vozovky, a to mimo souvisle zastavěnou oblast.

V takovém ochranném pásmu jsou nelegální i reklamy na mostech, i když ty řidiče „pouze rozptylují“. Jinde jsou poutače umístěny bez potřebného povolení, například souhlasu majitele pozemku – města. Někde provozovatelé umisťují blízko silnice lehké kovové konstrukce, které může shodit vítr do vozovky, a tak minimálně poškodit projíždějící auta.

„Obecně jsou nebezpečné konstrukce, které tvoří pevnou překážku v blízkosti komunikace, kde se vozidla pohybují vyšší rychlostí než 60 kilometrů za hodinu. To je především v extravilánu (nezastavěné části obce, pozn. red.),“ sdělil ředitel Besipu Tomáš Neřold.

Dodal, že potíže jsou ale i v zastavěných částech obcí u komunikací s povolenou rychlostí 80 km v hodině a více.

S odstraněním nepovoleného poutače by neměl být problém, ale jen teoreticky. Vlastník reklamního zařízení je povinen ho odstranit neprodleně, nejpozději pak do pěti pracovních dnů od doručení výzvy silničního správního úřadu.

„Neučiní-li tak, úřad zajistí do patnácti pracovních dnů zakrytí reklamy a následně odstranění a likvidaci na náklady vlastníka. Zároveň mu hrozí pokuta do výše 300 tisíc korun,“ popsal Právu mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

Majitelé billboardů se však odstraňování brání všemi možnými prostředky. Skrývají informace o vlastníkovi, nereagují na výzvy, reklamu přesouvají nebo obnovují, podávají žaloby. Definice zastavěného území se navíc několikrát měnila a silniční úřad musí před výzvou nejdříve zkoumat, zda má billboard platné povolení od stavebního úřadu, komu pozemek patří a podobně. To trvá nějaký čas.

„Když to jde dobře, tak to papírování zabere čtyři až osm týdnů,“ řekl Právu poslanec Ondřej Lochman (STAN), místostarosta Mnichova Hradiště. „Mezitím firma inkasuje peníze za reklamu. Pak billboard posune o deset metrů dál – a to kolečko papírování musíte udělat znova,“ popsal.

Boj s provozovateli černé reklamy je podle něj tvrdý, a to nejen právně. Setkal se i s tím, že provozovatel měl v zařízení čidla chvění, takže věděl o snaze odstranit ho. „Na místo dorazila ochranka s majáčky a ten člověk, který to odstraňoval, dostal po hlavě,“ vylíčil Lochman. Jindy se provozovatel neostýchal volat policii, ta to vyhodnotila jako poškozování cizí věci.

Mohla by zasáhnout technická správa

Lochman proto po poradě s právníky i ministerstvem dopravy tento měsíc ve Sněmovně předložil návrh na úpravu pravidel. „Navrhuji ten princip otočit. Nejdříve ať se to co nejrychleji odstraní, aby billboard nemohl být nebezpečím,“ popsal poslanec.

V praxi by starosta obce o odstranění reklamy požádal technickou správu komunikací. „Naloží to na nákladní auto nebo odtáhnou traktorem do skladu,“ přiblížil Lochman.

Svůj návrh připojil k zákonu o přeměně právní formy Ředitelství silnic a dálnic ČR. To se stará o dálnice a rychlostní silnice, zatímco silnice nižších kategorií jsou ve správě krajů a obcí. „Nepřináším řešení na všechny kličky, ale snažíme se zúžit jim prostor,“ podotkl Lochman.

Svaz měst a obcí podle Kockové snahu vítá. Poslanci by mohli o návrhu rozhodnout v průběhu května nebo června.