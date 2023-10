Za lepší péčí čekají pacienty z regionů delší cesty

Nastavením úhrad tomu napomáhá i ministerstvo zdravotnictví, což se nelíbí nestátním nemocnicím. Nejenže to podle nich prohloubí personální krizi, ale zhorší i dostupnost péče. Přední lékaři a pojišťovny ale kontrují, že se péče naopak zkvalitní a pacient bude mít násobně nižší riziko pooperačních komplikací.

„Každá nemocnice, každý zdravotník má nějakou pozici a smysl v systému, ale pokud všichni dělají všechno, tak to rozhodně není ku prospěchu pacienta,“ řekl Právu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) s tím, že spolu musí spolupracovat centra, specialisté i lékaři v primární péči. V příštím roce chce také zahájit „velmi tvrdé kontroly kvality“ v nemocnicích.

K plánům má výhrady Asociace českých a moravských nemocnic. Upozorňuje na tendenci státu „silově reorganizovat odbornou péči“ a centralizovat ji do velkých nemocnic, které mají specializovaná centra. Nikoliv přímým nařízením, ale přes systém úhrad. Menší nemocnice dostanou oproti těm velkým fakultním méně peněz, ačkoliv udělají stejný zákrok. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky na příští rok.

Výjimkou jsou situace, kdy akutního pacienta přiveze záchranka a lékaři mu musí neplánovaně pomoci. „Ne zkušenosti s prováděním takových výkonů či medicínské výsledky, ale primárně ekonomický tlak a trest pro menší nemocnice má být tím, co přiměje ředitele těchto zařízení zakázat svým lékařům zmiňované výkony provádět, i když je ovládají, jen proto, že se stanou finančně nevýhodnými,“ míní zástupci asociace Michal Čarvaš a Petr Chudomel.

Nejde podle nich už jen o vysoce specializovanou péči, například v onkologii, která se týká hrstky lidí. „Výsledkem centralizace bude to, že se obecně prodlouží čekací doby na výkony a dostupnost zdravotní péče pro běžného pacienta se tak u stávajících výkonů jednoznačně zhorší,“ varují.

Že by šlo o snahu vytlačit regionální nemocnice, si ředitel strakonické nemocnice a senátor Tomáš Fiala (ODS) nemyslí. „Naše nemocnice chce dělat medicínu okresního formátu na špičkové úrovni,“ řekl.

Dříve dělali desítky gynekologických zákroků ročně. Třeba odstranění dělohy nebo vnitřních pánevních orgánů kvůli rakovině. Teď za ně ale dostanou méně, nemají centrum. Lékař podle něj ale někdy zjistí až při operaci jiného problému, že má žena nádor, čímž výkon spadne do skupiny karcinomů a automaticky se mu sníží úhrada, aniž by to šlo ovlivnit.